Clément MADIER

Fonroche Biogaz développe/construit/exploite des unités de méthanisation territoriales en France.



L'investissement dans cette activité va représenter plus de 200 millions d'euros pour permettre l'injection de plus de 600 GWh/an de biométhane dans les réseaux de distribution et de transport de gaz.



La production 2018 des unités de Fonroche Biogaz représente environ 15 % de l'injection de biométhane en France. Le prévisionnel 2019 de Fonroche Biogaz prévoit de doubler les volumes injectés de par les nouvelles mises en service.



#méthanisation #biogaz #EnR #développementdurable



Mes compétences :

biogaz

Gestion de projets

Développement

Business Plan

Méthanisation

Energies renouvelables

Energie