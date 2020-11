Clément MEILLER

Diplômé du Magistère Européen de Recherche mention Génétique de l'Université Paris VII - Denis Diderot, qui ma apporté de solides connaissances théoriques en génétique et en biologie moléculaire et qui m'a permis d'accumuler une expérience pratique au sein de différents laboratoires d'excellence en France comme à l'étranger, j'exerce actuellement le poste d'ingénieur d'études en techniques biologiques dans l'unité de Génomique fonctionnelle des tumeurs solides (INSERM U1138 équipe 28) portant mon expérience professionnelle à près de 10 ans.

Je serais tout particulièrement intéressé par un poste d'ingénieur R&D dans une entreprise de biotechnologie ou dans l'industrie pharmaceutique qui m'offrirait l'opportunité d'exercer mes compétences en génétique, génomique et biologie moléculaire et en management mais aussi d'acquérir de nouveaux savoirs faire essentiels à la réalisation de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Génomique, Génétique, Biologie moléculaire

Culture cellulaire

Microsoft office, R, Prism