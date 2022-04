Clément ORTIZ

Développeur en herbe, mon maitre mot est l'adaptation.



J'ai commencé par un BAC+2 en C++ embarqué se finalisant par un stage à SupAéro avec un projet en Delphi.



J'ai ensuite réalisé une application Web professionnelle de Statistique téléphonique en PHP (mySQL et SQL Transact) ainsi que divers outils d'aide au management d'équipe.

Ceci m'a permis l'apprentissage des divers langages du Web tel que le JavaScript, l'Ajax et le JQuery,

mais également l'infrastructure d'un système d’information (Windows et surtout Linux) avec la mise en place d'une architecture N-Tiers ( Load-Balancing, Serveurs redondants et Clustering )



Revenant un peu plus "aux sources" C++, j'ai découvert l'automatisation.

J'ai alors réalisés plusieurs projets de robotiques et domotiques à base de Raspberry PI, Arduino et microcontrôleurs.



Cette année j'ai complété mon cursus avec un BAC+4 Concepteur Développeur Informatique à l'AFPA de Balma-Gramont où j'ai appris d'une part, des nouveaux langages comme le JAVA et le PL/SQL et d'autre part, toute la méthodologie nécessaire à la conception d'une application professionnelle.



En parallèle, je réalise depuis plus d'un an, la conception d'un système roulant capable de se déplacer de façon autonome sur une base de réseaux neuronaux, reconnaissance visuelle et vocale.



Actuellement en poste, je reste toujours à l'écoute d'opportunité dans le domaine de la conception d'applications, en ayant un penchant pour les systèmes embarqués tels que la robotique et domotique.



Si vous avez la moindre demande d'information, n’hésitez pas à me contacter.