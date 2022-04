Si l’image prend sa pleine part dans l’esthétique des projets,

elle reste un outil de visualisation et d’aide à la conception architecturale.



Plus attentif à la pérennité d’une réalisation qu’à sa simple représentation,

il me semble important d’apporter aux architectes

un accompagnement visuel « objectif » et continu tout au long des différentes phases de développement.



Mes compétences :

3ds

Architecte

Enseignement

Infographie

Perspective

V-ray

Vray

Adobe Photoshop

Architecture

3D Studio Max