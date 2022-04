Clément PARDELL

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon profil !



Je suis titulaire d'un Master2 en Marketing et j’occupe actuellement le poste de Responsable Merchandising Emission chez Téléshopping, filiale VAD du groupe TF1.



Grâce à ma formation et mes différentes expériences notamment au sein du groupe TF1. J’ai pu peaufiner mon sens de l’analyse au travers de l’étude et l’optimisation du CA des émissions Téléshopping et Euroshopping, réaliser le suivi des audiences mais également la détermination du meilleur mix produit/prix et du discours commercial à l’antenne.



Le fait d’avoir pu travailler sur des missions aussi variées que l’animation d’un site internet, la création de Newsletters, la gestion de centre d’appels ou la réalisation de conducteurs d’antennes m’ont appris à m’adapter à toutes les situations et à travailler de manière transversale avec tous les services.



Je maitrise désormais l’utilisation de logiciels spécifiques tels que Business Object, Mulitvue ou encore notre outil de planification interne, mais également Excel, magento ou mailperformance pour la gestion et l'envoi de Newsletter.



N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'informations

Bonne continuation et à bientôt!!



Mes compétences :

Analyse des ventes

COMMERCE

Commerciale

Communication

Communication commerciale

Comportement du consommateur

E commerce

Études de marché

Innovation

Logistique

Management

Management de la marque

Management stratégique

Marketing

Marketing direct

Merchandising

Planification

ventes