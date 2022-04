Actuellement étudiant en première année à l’UTBM (Université technologique de Belfort Montbéliard), j’ai la possibilité de réaliser un stage en entreprise d’une durée de six mois, à partir de Septembre 2014.



Je compte poursuivre mes études dans la branche Mécatronique.



Je communique facilement en anglais et en français et j'aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Microsoft C-SHARP

Matlab

LabVIEW

CATIA

C Programming Language