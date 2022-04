Suite a un BTS hôtellerie restauration, j'ai décidé de me tourner vers le management. Recruté chez Carrefour Market depuis avril 2013, j'ai suivi une formation de manager en interne. Aujourd'hui je suis manager PGC. Motivé et ambitieux, je suis en permanence à la recherche de nouveaux challenges. Ma principale motivation reste la satisfaction du client.



Mes compétences :

Réaliser des Inventaires

Commerce

Relation Client

Management d'équipe

Polyvalence

Organiser

Gestion et Analyse de données