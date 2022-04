Clement PREIRA

Responsable régional situé à Nantes. J'accompagne une équipe de conseillers dont mission principale est de vendre une large gamme de solutions d'investissement locatif à une clientèle souhaitant acquérir un bien dans le but de préparer l’avenir par l’acquisition d’un logement neuf.

Pour vous accompagner, vous bénéficiez de l’appui d’un grand groupe national (formations produits, formations financières et fiscales, techniques de ventes, accompagnement terrain…), de rendez-vous fournis auprès d’une clientèle ciblée, d’un back-office performant et d'un suivi administratif des dossiers.



Mes compétences :

Business

Communication

Communication entreprise

Internet

Site internet

Vente

Management commercial

Direction commerciale

Management

Formation