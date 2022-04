Après 33 de carrière passés dans l'institution militaire, je désire tourner la page et entamer un seconde carrière.

Les douze dernière années, j'étais officier du matériel et gérais un stock d'habillement et de mobilier équivalent à plusieurs millions d'euros.

Disponible et méticuleux, je recherche a compter du mois de mai 2010, un emploi dans le stockage, la livraison ...

Doté de connaissances informatiques, mon expérience pourra être un plus pour mon nouvel employeur.



Mes compétences :

STOCK'