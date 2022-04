Clément RAIMBAULT

Etudiant en Master matériaux plastiques et éco-conception, j'ai suivi un cursus scientifique avec l'obtention d'un BAC S, d'un BTS chimie et d'une licence pro chimie des matériaux option élastomères. Attiré par la recherche et le développement durant mes études j'ai choisi cette voie pour mes projets professionnels. Actuellement je travail sur un projet de recyclage des textiles dans les matières plastiques. En dehors du travail j'aime occupé mon temps libre en faisant du sport ou regardant des séries/films



Mes compétences :

Caractérisation de matières plastiques

Gestion et développement de projet

Eco-Conception de produits plastiques

Compoundage de matières plastiques