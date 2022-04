Clement RASSELET

** De mars 2017 à aujourd'hui ; RESPONSABLE TEST & VALIDATION PRODUIT chez QOS ENERGY



2017 : CERTIFICATION ISTQB® Test Manager (International Software Testing Qualifications Board).



QOS Energy : Spécialiste des systèmes d’information du secteur de l’énergie, QOS Energy développe la plateforme web Qantum®, dédiée au monitoring et à la gestion de performance des installations de production, de stockage et de gestion de l’énergie. QOS Energy aide à augmenter les performances de plus de 4 000 installations énergétiques dans le monde dont 3.5 GW de puissance renouvelable.



Missions :

- Etablissement des stratégies & plans de test

- Validation des contenus de la plateforme SaaS

- Gestion des défauts & demandes d'amélioration

- Gestion des retours clients

- Redaction des release notes & documentation



** 2012-2017 - R&D PRODUCT TEST AND VALIDATION ENGINEER, WIRELESS ACQUISITION SYSTEMS



2014 : FORMATION IREB (International Requirements Engineering Board) , Compliance Consulting

2013 : FORMATION WIFI and Wireless Networks : Concepts and Applications , Telecom Bretagne

2012 : CERTIFICATION ISTQB ( International Software Test Qualifications Board) , Kereval Rennes



Missions :

Assure le succès end-to-end de chaque lancement ou évolution de produit incluant systèmes électroniques et applications logicielles associées.

- Définition des exigences produit en collaboration les chefs de projet

- Elaboration de la stratégie de validation, mise en place des moyens de test.

- Pilotage des campagnes de tests, analyse et diagnostic des anomalies, vérification des

correctifs avec l’équipe de développement.

- Mise en place d’outils de reporting, qualité logicielle et automatisation des tests





** 2008 - 2011: Ingénieur Support Client, Sercel-Groupe CGG, Nantes, France

Coordination et exécution en clientèle internationale, de l’installation et du lancement de systèmes

d’acquisition de données pour la prospection géophysique (ressources naturelles Oil & Gas).

- Assistance technique et organisationnelle au niveau mondial.

- Analyse des problèmes et mise en œuvre de solutions techniques.

- Coordination et communication entre les clients sur le terrain et les équipes R&D.

- Animation de stages de formation sur les équipements électroniques géophysiques.



** 2007 – 2008, Ingénieur Projet, ATMOS International, Manchester, UK

Management d’un projet innovant de détection de fuite sur pipeline par capteurs acoustiques.

- Analyse du marché et des technologies existantes.

- Définition du cahier des charges et des spécifications techniques.

- Modélisation du système en environnement Matlab/Labview et développement sur contrôleur embarqué National Instrument

- Réalisation d'un prototype du système final, tests et validation sur le terrain.



Mes compétences :

Technical Support

International

Electronics

Ingénierie des Exigences

Test logiciel