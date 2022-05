Soma LUCKYRAM

Expérience Professionnelle:

Clear Channel: Réceptionniste (Mars 2005 – Juin 2005)

• La réception, saisie et traitement des appels

• Assurer les tâches administratives







Orange Business Services: Spécialiste Réseaux Informatique - (Septembre 2008-A ce jour)

• Dépannage Vpn: système et le logiciel d'application pour les clients de France Télécom

• Susciter chez le client un besoin et le convaincre de l'intérêt du produit/service qu'on lui propose

• Accompagner le client dans ses usages applications informatiques

• Assurer l’installation matérielle et logicielle des postes informatiques

• Le diagnostique, la qualification et résolution des incidents

• Analyser l'évolution de la charge et engager des actions correctrices

• Prioriser des actions avec fort impact sur la qualité de service

• Assurer un reporting périodique de l’activité Support pour le management

• Coaching sur des nouveaux produits et services





Compétences

• Programmation: Ada,C, C++, Java, Visual Basic 6, SQL, PL/SQL (Oracle), Matlab.

• Connaissance ERP

• Excellente maîtrise de la suite logiciel Microsoft: Word, Excel, Power point, Outlook et Visio

• Connaissance pratique de tous types d’environnement informatique de type Windows XP/Vista/Seven

• Ingénierie de plateforme (intégration de systèmes et réseaux, politique de sécurité)

• Certification ITIL

• Certification Phone Pro

• Connaissance Unix



Mes compétences :

Relationnel

Dynamisme

Bon relationnel

Bon relationnel client

Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Esprit d'équipe

Motivation

Perseverance

Relationnel Client

Vivacité d'esprit