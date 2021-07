Marc GUEPY

Je suis actuellement employé par le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie à la DTSI (Direction des Technologies et des Services de l'Information) au Service des Infrastructures au Bureau de l'Administration des Services Bureautiques et Collaboratifs (BASBC). Je gère et administre le réseau Lotus Notes/Domino du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie.



J'ai passé mon diplôme d'ingénieur au sein de l'ESIGETEL où je m'étais spécialisé dans l'Administration des Systèmes et Réseaux.



Avant d'intégrer cette école j'ai effectué un DUT en Génie des Télécommunications et Réseaux (GTR) à Vélizy.



J'ai aussi effectué un DEUG MIAS (Maths Informatique Appliqués aux Sciences) à l'Université de La Nouvelle Calédonie que j'ai arrêté en cours de dernière année cela ne me convenant pas.



Mes compétences :

Active Directory

Microsoft Exchange

Enterprise Vault

Blackberry

Lotus Domino

Microsoft Windows Server

Linux