Clément RETIÈRE

Diplomé de Polytech Paris Sud en électronique, énergies et systèmes par la voie de l’alternance, j'ai pu accéder à des premières expériences durant lesquelles j'ai eu l'occasion d'appliquer les compétences techniques acquises en cours et assimiler les processus du monde de l’entreprise.



Doté de solide base en électrotechnique et automatique, je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur Nantes et sa région sur un poste d'ingénieur chargé d'étude dans les domaines du contrôle-commande ou de l'électrotechnique.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Contrôle-commande

Électromécanique

Electronique de Puissance

Electronique embarqué

Modélisation Système

Informatique industrielle

Bladed

Langage C

Solid Edge

VHDL

Langage objet (JAVA, C++)

Labview

MATLAB & simulink