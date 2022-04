Clement RONZON

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste et je me suis spécialisé dans l'informatique de part mon expérience. Cependant je suis intéressé par l'électronique et la mécanique, domaines dans lesquels je me sens à l'aise.

J'ai le projet d'aller vivre au Mexique au printemps 2011 et je recherche un emploi dans une société présente en France et au Mexique.



Mes compétences :

AJAX

Espagnol

GIS

Informatique

Informatique industrielle

Javascript

JQuery

Microsoft Technologies

MySQL

PHP

Php MySQL

Schneider

Siemens

Siemens S7

SIG

Technologies web

Web

Webservices