Clément ROQUET

En tant que Directeur de l’Agence Web NetinUp Berry, je suis en charge du développement commercial et marketing dans les problématiques des chefs d’entreprise.



Passionné par les nouvelles technologies et du webmarketing, mais aussi fort d’une expérience de 3 ans sur un poste stratégique dans les domaines ‘’Commercial-Marketing-Communication’’, j'activerai tous les leviers nécessaires pour le développement de votre structure, notamment par le biais d’Internet, outil indispensable de nos jours.



Rencontrons-nous, et nous définirons ensemble avec vous les contours de votre projet.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Webmarketing

Référencement internet

Internet

Création de site web

Conseil aux entreprises

Community management

SEO

Gestion de la relation client

Communication online