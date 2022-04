Clément ROSSET

Après avoir approfondi mes connaissances en innovation au sein de Grenoble Ecole de Management, j’ai trouvé un premier emploi en parfait accord avec mon attrait pour les nouvelles technologies, l’innovation et l’entreprenariat.



Depuis octobre 2011, j’apporte en effet ma contribution à la valorisation des technologies du CEA LETI.



Mais très vite, je me suis retrouvé « embarqué » dans une aventure encore plus passionnante, puisque je suis aujourd’hui membre d’une équipe pluridisciplinaire qui a pour seul objectif la création d’une start-up (essaimage du CEA) pour début 2014 !



Dans cette phase d’incubation, je suis en charge des relations commerciales avec les partenaires industriels et de la veille économique et stratégique. Je participe également au business development, à la définition de nos business models et à la stratégie générale de la start-up.





Mes compétences :

NTIC TIC

Business Models

Web 2.0

Business development

Innovation