Clément ROUX

• Reporter, analyser et interpréter les résulats et indicateurs de la production



• Piloter les budgets et les calendriers de production



• Optimiser l’utilisation des matériaux, de la main-d’œuvre et des équipements



• Etablir les axes de travail pour la résolution des probèmes de pertes de productivité



• Résoudre, avec son équipe, les problèmes rencontrés sur la chaîne de production



• Animer l’équipe de production



• Gérer les ressources humaines du service (recrutement, évaluation, formation...)



• Etudier les investissements nouveaux ou la modification des matériels de production



• S'assurer des adéquations des compétences du personnel / phase de travail



• S'assurer des temps de fabrication / phase de travail



• Responsabiliser les compagnons à leur poste de travail



• Remonter les aléas de production au plus tot



Mes compétences :

RDM

Maintenance industrielle

Lean Manufacturing

Management de projets

R&D

Calcul d investissement

Calcul charge / capa

Planification en boucles courtes