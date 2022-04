Arnold COPPIETERS

50 ingénieurs, chefs de projet et consultants responsables de missions :

1- d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie de détail et d'études techniques

2- d'audit et conseil pour augmenter la performance industrielle

3- de maîtrise des risques industriels

4- de R&D



Je pilote cette équipe dont les activités concernent les secteurs de l'Energie, de l'industrie du procédé et de la pharmacie

Notre périmètre géographique est celui du Sud-Ouest de la France.



ALTRAN est le Leader européen du Conseil en Technologies



Mes compétences :

management

Business Development

projet

Marketing

Ingénierie

Gestion de projet

project

chimie

pétrole

recrutement

industrie

organisation

conseil

gestion