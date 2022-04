Clément RUFFIN

Après deux années dans le cursus initiale de la formation IG2I - Institut en Génie Informatique et Industriel - de Lens (École Centrale de Lille), j'ai choisi de poursuivre mon cursus au sein de l'école en empruntant la voie de l'apprentissage en Génie Informatique. Ainsi, je suis Développeur sur l'ERP Dynamics AX chez Prodware France.



Mes compétences :

Microsoft Office

AX

XML

Java

ASP.NET

C#

C

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Oracle

MySQL

PHP

jQuery

Ajax

JavaScript

HTML

CSS

GNU/Linux

Microsoft Windows