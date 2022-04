Clément SAILLET

Diplômé de l'Université de Savoie, passionné de sport et de photographie, j'accorde une grande importance aux rencontres et aux voyages.



Travaillant actuellement chez Auchan en tant que conseillé de vente, je désire poursuivre mes études via une Licence Management de la Relation Commercial (Option développement ) au sein de l'IUT d'Annecy le Vieux. Expérimenté en négociation, en suivi client et en développement de l'offre, je possède plus de 5 années d'expérience dans la vente d'équipement et de loisirs ( Photos, Son, Image ).



Jeune entrepreneur, j'ai la chance de participer au développement de la marque HAKY ( hakygame.com) et je possède déjà une approche concrète de différentes fonctions (communications, merchandising, marketing opérationnel).



Je recherche activement un poste dans un domaine commerciale et marketing/communication/événementielle afin de pouvoir effectuer ma Licence pro.











Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop