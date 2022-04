Clément SANCHEZ

Comptant quatorze années d’expérience dans le secteur des technologies de l’information dont huit dans des projets de CRM, je possède un vaste savoir-faire en tant qu’Analyste et Chargé de projet auprès de plusieurs comptes (encadrement d’équipes de 4 à 8 personnes).



Maîtrise en pilotage de proximité et coordination des différentes phases d’un projet : estimation, spécification, développement, documentation, codage, modification, mise à l’essai et mise en œuvre de solutions technologiques.



Mes compétences :

Logiciel CRM

Siebel

Oracle

Web Services

SQL

Oracle CRM

UML/OMT

TYPO3

Siebel Marketing

Siebel EAI

Oracle PL/SQL

OpenUI

Microsoft Dynamics CRM

Customer Relationship Management

CGI Web Development