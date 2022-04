Clément SANCHEZ

Mes études d´audiologie à l´Institut Libre Marie Haps de Bruxelles m´ont permis d´acquérir une solide base théorique en audiologie clinique mais également en audioprothèse. Sitôt mon diplôme d´audiologiste je décide de travailler au sein de la consultation privée du Professeur Ars à Bruxelles en tant qu´audiologiste clinique réalisant aussi bien les évaluations de l´audition que l´expertise médico-légale, que les bilans vestibulaires.



Le désir de travailler dans le domaine de la réhabilitation auditive me taraudant je décide de repartir en France dans la consultation prothétique. Ainsi en septembre 2001 je décide de prendre la responsabilité du développement de plusieurs centres d´audioprothèse situés en région parisienne ainsi que dans le nord de la France.



Après avoir adapté plusieurs centaines d'aides auditives, participé activement à la croissance des laboratoires mon désir de connaissance de ce marché et de la conception des aides auditives me fait rejoindre la société GN ReSound France. Je serais ainsi formateur en audiologie puis chef de produit. Cette évolution professionnelle m'a conduit à enrichir ma vision du marché d´un point vue plus proche (besoins des malentendants) et du point de vue industriel (conception de futures solutions au sein d'équipes internationales).



Maitrisant dès lors les différentes étapes des processus liés au développement et à la commercialisation des aides auditives, j´ai développé un profil professionnel flexible, c´est à dire tant clinique que stratégique, une connaissance en profondeur des profiles des malentendants mais également des audioprothésistes, une culture internationale profonde ainsi que l´expérience des grands groupes internationaux tel Great Nordic.



Février 2010 je décide de quitter la France à nouveau pour m´installer au Danemark afin de relever un nouveau challenge tant sur le plan personnel que professionnel. C´est naturellement que je rejoindrai quelques semaines après mon arrivé en territoire scandinave la société Otometrics A/S basée à Copenhague en tant que chef de produit international et audiologiste pour le matériel audioprothétique puis comme responsable international du matériel ORL (audiomètres et impédancemètres). Je vis désormais au nord de Copenhague avec ma femme qui est danoise et mes deux filles.



Mes compétences :

Business development

Business manager

Product manager

Formation professionnelle

Présentation d'offres devant un public

Présentation powerpoint

Chef de produit