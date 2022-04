Clément SCHREPFER

Avec maintenant plus de 5 années d'expériences dans le conseil aux entreprises (de petites structures aux grands comptes) et ma formation MBA Spécialité WebMarketing et e-Commerce, je m'affirme désormais comme un consultant confirmé à l'expertise fonctionnelle web aguerrie.



Dynamique, autonome, créatif et organisé sont quelques uns de mes principaux atouts sur lesquels vous pourrez compter dans la réalisation de vos projets web.



Chacun de mes précédents collaborateurs pourraient témoigner de l'enthousiasme et de la pertinence de mes interventions. J'espère pouvoir vous en convaincre à votre tour.



Mes compétences :

Agile

Ergonomie

MOA

Spécifications fonctionnelles

Conception fonctionnelle

Google analytics

Web 2.0

Conseil

Community management