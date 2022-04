Clément SIGAUT

Après avoir obtenu mon Bachelor en Marketing et Communication, j'ai désiré forgé ma première expérience en entreprise en créant une société (Boissons Express livraison de boissons à domicile).



Cette création d’entreprise m’a permis de mettre à profit les connaissances acquises au cours de ma formation : gestion d’une équipe, communication, négociation, développement d'une enseigne et d'un portefeuille client.



Fort de cette expérience, j’ai par la suite intégré la société Chronodrive (groupe AUCHAN) en tant que responsable de secteur Livraison puis PGC, pour une période de 9 mois.



L'opportunité de devenir Responsable de magasin Aldi Marché ( Leader mondial hard discount alimentaire ) m'a alors été offerte. Cette mission m'a permis de valider les compétences acquises lors de ma première expérience en grande distribution au sein de la société Chronodrive. et d'en acquérir de nouvelles liées aux contraintes du hard discount. ( gestion rigoureuse de pertes & casses, impératif de résultat d'inventaire et de productivité ) .





Actuellement en poste : Caviar de France



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Communication

Gestion de projet

Distribution

Sport

Management