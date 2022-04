Clément SOTIN

Récemment diplômé Ingénieur en Génie Industriel parcours Management des Risques à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud (Lorient), je suis en recherche active d'emploi dans le domaine de la Santé et de la Sécurité au Travail dans le milieu industriel. Je reste ouvert à toute opportunité d'emploi en France qui touche à ma spécialité (Animateur HSE, Coordinateur HSE, Ingénieur HSE).





Mes compétences :

Rigoureux et capacité d'adaptation

Travail en équipe

Aisance orale

Management des risques

Volonté d'apprendre et de progresser

Visual Basic for Applications

Spécialisation Management

Microsoft Project

Microsoft Office

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

C++

Audit