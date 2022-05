Valérie SOTIN

Mon expérience professionnelle acquise auprès de diverses sociétés industrielles a prouvé ma capacité d’adaptation et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.

Parfaitement bilingue anglais, organisée, fiable et curieuse d’esprit, je possède une aisance dans la relation client et apprécie le travail en équipe. Je cherche des opportunités dans le support client aéronautique.



Mes compétences :

SAP

Commerce international

Planification

Microsoft Office

Organisation

Incoterm

Organisation d'évènements

Salons internationaux

Crédit documentaire

Facturation

Cahier des charges

Livraisons

Réalisation de devis

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion des commandes

Gestion clients

Support client

Gestion commerciale