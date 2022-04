Clément STEINHAUSSER

Formateur et graphiste indépendant depuis 9 ans, je vous propose une palettes de service en formation et en graphisme éditorial.

En formation : formations Photoshop, Illustrator, InDesign, niveaux débutants à expert. De la session initiation classique au coaching personnalisé, ma pédagogie s'adapte à votre besoin, en présentiel ou à distance.

En conception pédagogique, je travaille avec vos experts pour concevoir vos modules spécifiques.



En graphisme, je suis spécialisé dans l'édition, créa ou axé, print ou numérique. Brochures, catalogues, livres, magazines, faites confiance à mon expérience de la mise en page et à mon oeil éditorial pour offrir la meilleure mise en forme à votre contenu.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, et je vous invite à visiter mon site pour avoir un aperçu de mon travail : http://milfeuilles.fr



À très bientôt !



