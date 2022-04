Clement TANEKAM

Ingénieur de Génie Civil Expert en Assainissement et en Environnement et Droit Foncier et Urbanismes Je suis diplômé de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Yaoundé depuis 1993.Ma carrière s'est fondé sur le traitement des ordures ménagères par compostage l' Adressage de la ville de Douala, le Contrôle des travaux de routes en terre me fait voyagé dans tous les provinces du Cameroun Beaucoup de Constructions d'Usines de Gaz et de centrale Thermiques. . S' agissant du contrôle des travaux des routes en terre et route bitumées ou en pavés j'ai fait plusieurs bureaux d' études à savoir ARSUK , ERE DEVELOPPEMENT, URBA -CONCEPT, WILLIAMS FRU CARACAS , SOCABAT, KARAOCH , et INTEGRA , AFRIC A- METHOD, BEC la ROUTIERE , LOUIS-BERGER . Beaucoup de travaux en controle avec les entreprise s : BUNS, FOKOU-FOBERG, SATOM, .