Clément THIBAULT

Responsable de Business Unit, en charge des activités mobiles, web et nouveaux supports / médias et convergence pour Skyrock

En bénéficiant du partenariat entre l'Ecole Centrale et l'Ecole de Management de Lyon, j'ai pu me spécialiser en marketing et management en réalisant ma 3° année d'école d'ingénieur en tant qu'auditeur du MSc in Management de l'EM-Lyon. Jusqu'en juin 2010, consultant en stratégie et Marketing au sein du cabinet Novedia Consutling (ex-JIPO), pour les telecom et nouveaux média, je suis désormais en charge des activités premium, mobiles et convergence pour Skyrock.com.



Je suis également professeur vacataire à l'Ecole Centrale de Lyon où j'anime un cours de webmarketing.

Vosgien et Gérômois d'origine et de coeur, je suis un passionné de ski (alpin et nordique) et de cyclisme (licencié UFOLEP). Pour le reste, il s'agit de cultiver "mon jardin", à savoir l'histoire de l'art, l'Histoire tout court et enfin, les histoires...

PUBLICATIONS :



- Interview dans « Le nouvel économiste » paru le 11/12/2009

Facebook, Un phénomène qui ne peut pas laisser les entreprises insensibles.



- Tribunes d’expert sur « Le Journal du Net »

Le social media marketing : nouvelle composante de l'e-marketing (15/01/2010)



http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/44484/le-social-media-marketing---nouvelle-composante-de-l-e-marketing.shtml



Facebook, Facebusiness : quels enjeux et stratégie pour le leader des réseaux sociaux (17/03/2009)



http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/37171/facebook--facebusiness---quels-enjeux-et-strategie-pour-reseaux-social.shtml



- Participation au salon Paris 2.0 (table ronde)

MEDIA 2.0 : Les réseaux sociaux, des nouveaux médias ? (08/03/2010)



http://vimeo.com/10185151



Web 2.0