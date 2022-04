Clément THOMASSE

Apres un bac economique et social, je decouvre le monde de la logistique via une experience en interim dans l entreprise frial.

J'integre l iut d alencon où j'obtiens mon DUT Glt.

Apres un stage a l agence maritime valette en tant qu'agent consignataire maritime, je poursuit mes etudes en licence pro en gestion des operations logistiques et portuaires a l'afpi eure.

Apres l obentention de cette licence et la fin de mon alternance, je pars dans le 79 où je deviens exploitant transport. Apres cette premiere experience, je reviens en normandie où j integre les messageries laitieres où je suis exploitant transport.