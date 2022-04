Clément TOMASELLA

Après avoir été formé au lycée hôtelier de Marseille pendant 5 ans, j'ai créé mon entreprise "Chef Clément" en Janvier 2012.



Je propose des cours de cuisine à domicile jusqu'à 180 kilomètres autour d'Aix-en-Provence ainsi qu'à L'Atelier Culinarion d'Aix-en-Provence. Également conseiller culinaire, je crée des recettes de cuisine pour des marques, groupes et épiceries fines en Métropole et Outre-Mer.



Depuis 2008, je suis à la tête d'un réseau de sites internet consacrés à la cuisine (Passionculinaire.fr, Magazinecuisine.fr, Hamburgermaison.net etc.)



Plus d'informations sur mon site internet : http://www.chefclement.com



Chers professionnels,



Je mets aujourd'hui mes connaissances, savoir-faire et passion à votre disposition afin de valoriser les produits de votre marque grâce à un contenu unique spécialement créé pour votre entreprise.



Après avoir collaboré durant trois années aux côtés de différentes marques et groupes en Métropole et Outre-mer, voici les différents travaux réalisables à distance depuis mon atelier :



- Création de recettes de cuisine uniques à partir de vos produits (Apéritif / Entrée / Plat / Dessert / Mignardise / Cocktails ...)

- Prise de vues (Travail en studio / Matériel professionnel ; plusieurs centaines de mises en scènes disponibles : nombreuses assiettes / support, sets de table, couverts ...)

- Création de contenu (Articles, conseils ...)

- Autre demande créative, d'animation, de coaching ou de conseil culinaire



À votre disposition,



Clément.