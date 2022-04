Clément TRÉDEZ

A l'issue d'une formation d'ingénieur généraliste suivi à l'ICAM de Lille, j'ai fais mon entrée dans le monde professionnel en tant que responsable d'unité de production pour le groupe ELIS pendant deux ans.



Suite à cette première expérience réussie, j'ai rejoint le groupe Alcoa en tant qu'ingénieur amélioration continue/production (1 an) pour ensuite retrouver un poste de responsable d'unité de production.



Attiré par la dimension "terrain" de la production, et attaché à la qualité des rapports humains dans le travail, je suis également prêt à travailler dans la gestion de projets ou l'industrialisation.



Pour plus d'informations, je reste joignable : tredez.clement@gmail.com / 06 77 83 86 07



Mes compétences :

production

ingénieur

conduite de projets

Management de proximité

Gestion de production

Recrutement

Formation

Management

Lean management