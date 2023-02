Amandine DUBOIS - LEROY

- Stratégie d'animation commerciale et de création de trafic clients

- Stratégie de communication publicitaire (priant, médias, réseaux sociaux, e-mailing)

- Stratégie d'implantation de marque sur nouveaux marchés (notoriété, trafic)

- Gestion budget publicité et marketing pays

- Études marketing

- média bowling et fabrication des supports publicitaires

- projets d'ouvertures

- Gestion de la relation partenariale avec les franchisés



Pays: Antilles, Guyane, Réunion, Afrique Subsaharienne



Mes compétences :

Organisée

Dynamique

Communication

Marketing

Excel, Word, Power point