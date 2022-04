James DOGNY

Administration des systèmes et réseaux



- Office: Microsoft Suite, Google Apps for Business

- Networking : Routers, switches, Server roles, Firewall, Proxy

- Databases: SQL Server, DB2, MySQL

- Administration: IBM Tivoli, Nagios/Centreon/Nagvis, Active Directory, Citrix, SAN

- Hypervisors: Vmware, Xenserver

- Operating systems: Windows, Linux/Unix distributions, Mac OS X



Certifications :

IBM Tivoli Business Service Manager

Cisco CCNA modules 1&2 and IT Essentials.

MCU - Mandriva Certified User

TOEIC certified (Gold level)



Langues

Français : Langue maternelle

Anglais : Bilingue (Langue maternelle)

Espagnol : Lu, écrit (Niveau moyen)