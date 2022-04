Clement URIBE

Directeur général - eponyme SAS

Notre entreprise est spécialisée dans la création, la gestion et l’animation de structures à destination de la petite enfance et de la jeune famille à travers deux enseignes commerciales.

Implantée au sein de l’écosystème DARWIN (Bordeaux Bastide), nous construisons un projet innovant en terme d’usage tout en priorisant la dimension sociale et l’importance d’une transition écologique.





Mes compétences :

Développement durable

Urbanisme

Conseil

Partenariat public privé

Responsabilité sociétale des entreprises

Petite enfance