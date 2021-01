Clement VAN STRAATEN

Une technologie innovante permet une production électrique rentable, sur les chutes d'eau de petites puissances, de 3-4 kW à 300 kW.



Le potentiel est l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire, d’énergie propre, renouvelable disponible tout le temps.



Le challenge est passionnant, et en me levant le matin j'ai le sentiment de faire quelques choses pour la planète que je laisserai à mes enfants.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing industriel

Commercial

Industrie

Technique et commercial

Photoshop

Vente complexe

VENTE B to B

Négociation

Planification

Energies renouvelables

Pico hydro-électricité

Informatique industrielle