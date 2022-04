Clément YEBGA

SITUATION ACADÉMIQUE



2004 Tle A4 esp Collège privé Montesquieu

2003 Probatoire A4 esp Collège privé Montesquieu

2002 BEPC Collège privé Montesquieu

1995 CEPE Ecole publique de campo





FORMATION PROFESSIONNELLE



2006 -2008 Formation de technicien supérieur en Maintenance informatique et réseau (DTS) diplôme de technicien superieur

2007 Diplôme du Ministère de la formation professionnelle (maintenance informatique)





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



-Stage pratique à la SOPECAM (société de presse et d’éditions du Cameroun) du 01/09au 31/12/2007(03) mois

-Stage professionnel à L’ARSEL (agence de régulation du secteur de l’électricité) du 05/05 au 18/07/2008(02) mois

-Moniteur au séminaire de formation en informatique à l’école des officiers de gendarmerie de Yaoundé du 10 au 17/09/2008

-Autres séminaires de formation

-Multiples interventions spontanées au sein des divers secrétariats publics et privés.

-Réalisation des projets d’installation et configuration de deux cybers café (SJNET et Doudounet)

DOMAINES DE COMPETENCES





- Maintenance des équipements informatiques

- Assemblage et configuration des ordinateurs

- Câblage et configuration réseau Ethernet

- Maîtrise des logiciels de bureautique (word, Excel, power point, Internet explorer)

- Maintenance réseaux informatique

- Formation

Autre Formation



Conduite automobile (Permis de conduire Catégorie B)





DIVERS

Langues :

- français (bien)

- espagnol (médiocre)

- plusieurs langues locales

Loisirs :

-voyages

-bricoles

-religion

Sports :

-football

-boxe française



