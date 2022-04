Clément ZÉZUKA

Je m'appelle Clément Zezuka, je suis développeur back-end et javascript.



Depuis plusieurs années, je travaille en tant que freelance pour des agences web ou en direct pour mes clients.



J'ai eu l'occasion d'affiner mon expertise et mes connaissances au cours de projets divers et variés.



Certaines de mes réalisations dont mon portfolio ont été plébiscitées à l'international par des sites comme awwwards, designlicks ou encore frenchdesignindex.























Mes compétences :

MySQL

PHP

HTML

CSS

Actionscript 3

JQuery

Node.js

JavaScript

Grunt