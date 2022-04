Cléophas Kakule LYANZALA

43 ans, marié et père de 4 enfants. Bonne formation en techniques commerciales et administratives (72%) et études universitaires en Anthropologie (G3) et Sociologie (76%). Expérience professionnelle en gestion des ressources humaines et en approvisionnement. Très dynamique, rigoureux, méthodique, ouvert, travailleur et orienté vers les résultats. Passionné par l'humanitaire, l'aide au développement et la gestion des ressources humaines



Mes compétences :

Sociologie

ONG

Ressources humaines

Achats

Approvisionnement

Gestion de projet