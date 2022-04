Clermontel GEORGES

Bonjour,



Je suis disponible immédiatement pour occuper un poste de Responsable Service Paie avec ou sans management en Intérim, CDI :



CADRE temps complet salaire de 45 à 55 K€ suivant le poste

Entreprises de plus de 500 salariés

Préférence pour ADP-GSI (DECIDIUM, Hypervision, Vision, GAP, GTA, WORFLOW), mais adaptable à tout autre logiciel



Je souhaite mettre à votre disposition mes compétences en matière de :



- Management (5/10 personnes)

- Recrutement (Gestionnaires Paie)

- Formation des gestionnaires sur Excel, Word, logiciel Paie

- Mise en place de procédures

- Gestion des charges sociales (mensuelles, trimestrielles, annuelles)

- Interface entre le service Paie et les autres services internes/externes

- Changement de logiciel Paie/GTA et mises à jour

- Justification des comptes comptables Paie

- Uniformisation du Social Paie et administration du personnel

- Application de différents accords et conventions collectives

- Mise en place de bilans sociaux, NAO, tableaux de bord & statistiques.



Lieu : Paris-Ile de France (exemples : « RER D : de Melun à Saint-Denis », « RER A : de La Défense à Noisy le grand »).

Trajet : Proche RER, TER, Métro, environ 2 heures sur l’aller-retour (moto en solution de secours).



Vous trouverez ci-joint les fichiers de ma candidature.



Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez.



Cordialement,

Georges CLERMONTEL



Résidence Sellier Leclerc, Bat 3C

3 à 5 rue du Général Leclerc

91 230 Montgeron

georgesclermontel@orange.fr,

06 08 82 03 73, 01 69 52 93 34



Mes compétences :

Paie

PC Hardware

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

ADP GSI (DECIDUIM, Vision, Hypervision)