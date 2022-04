Clert FRÉDÉRIC

2007 : formation management d’équipe(FORMAPRODIF)

2009: Certification ITIL V3

2010 : formation : « les règles d’or du management »

2011 : formation Learning Tree « introduction complète au langage SQL » : SQL server et ORACLE.



Base de données et langage informatique : SQL (BDD SQL server et ORACLE), ACCES, CLARIFY

Packs offices : 2003 / 2007/ 2010 : Powerpoint, Visio, Works, Word, Excel (tableaux croisés dynamiques-extractions, conversion CSV, graphiques, statistiques, fonctions), Microsoft SharePoint, Business Objects.

OS: XP, Vista, Windows 7

Messageries: OUTLOOK, LOTUS, MOZZILLA.

Applicatifs métiers: STORELAND, QULIKVIEW

Solutions téléphoniques centre d’appels: CCS ALCATEL, HERMES PRO, ALTITUDE

Outils de ticketing: REMEDY (V5, V6, V7, V7.5), Pytheas (V3, V4), Easylog, SDI, USD, QUALIPARC.

Solutions d’encaissement : GENRIX, WINSTORE, WINCOR.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Audit

Management

Formation

Conduite du changement