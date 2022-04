Clint FONSECA

"Comment faire mieux?" Cette question je me la pose chaque jour. Et chaque jour je trouve une opportunité pour répondre à cette question.



Prendre du plaisir dans tout ce que j'entreprends est ma devise.



Apprendre encore et toujours est mon but.

----X----X----

WORK EXPERIENCE (over 15 years experience)

Finance Controller and Project Manager with a solid operational background. Experience in Automotive, Distribution Center, and Telecom business.

Consistently delivered substantial process and cultural changes with significant financial impact.

Wide cross-functional experience, including finance, post-acquisition integration, product development, IT system design and operations.

Strong man-management, communication and presentation skills.

Excellent quantitative and qualitative analytical skills.

Experienced Lean facilitator and trainer.



Mes compétences :

BW/BO

Jdedwards

Reportnet

SAP

Powerplay

Oracle applications

Office 2010

Excel avancé

Excel VBA

Continuous Improvement

DMAIC

Bipix - BPCS

Cognos

TM1