Olivier LORY

Depuis plusieurs années pour le compte de Steria dans les cellules Pilotage sur des grands projets/programmes .



5 années dans une grande administration française sur des projets/programmes liés aux finances publiques, d'abord en tant qu'expert fonctionnel, PMO et adjoint du directeur de projet sur un projet PeopleSoft Finances (55 personnes, 30 M€), puis en tant que PMO / Adjoint du Contract Manager sur un programme SAP (200 collaborateurs, 50 M€). J'étais en charge en charge du suivi des aspects contractuels, financiers et administratifs du programme ainsi que du suivi de la sous-traitance.



Depuis 2012, j'interviens en tant que PMO senior sur un programme de type PPP et suis en charge de la gestion financière du programme (150 collaborateurs, CA > 100 M€).



Titulaire d'un Master en Contrôle de Gestion Stratégique et Management Opérationnel



Mes compétences :

PMO

ERP