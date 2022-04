Clodine BONNET

Première partie de ma vie dans le végétal. Venue en Anjou pour apprendre et pratiquer la production horticole, la décoration florale, l'aménagement paysager, la vente, la formation, le tout en lien avec les humains.

Deuxième partie dans l'accompagnement de l'humain qui se forme, se cherche. Formatrice en insertion sociale et professionnelle, j'ai répondu à plusieurs missions car toujours curieuse de ce qui peut être proposé pour le bien-être des personnes et que j'aime y croire. A ce titre, j'ai " testé " les ateliers d'écriture et le résultat m'a encouragée à en faire plus...

Aujourd'hui, formée à l'animation autour de l'écriture et aux Histoires de Vie, j'ai rajouté des feuillets à ma pratique, et propose aussi bien à des fous de lecture comme à des allergiques aux mots, à des adultes comme à des enfants, des ateliers ludiques, de l'aide à la rédaction, du souffle à la création.

Ma méthode de travail n'apporte pas plus d'apprentissages sur le langage écrit et oral que sur la vie en groupe, l'expression de soi et l'écoute de l'autre,que sur le lâcher-prise, le respect du rythme de chacun et la valorisation des créations individuelles et collectives.

J'utilise l'écriture comme vecteur d'un lieu, comme observation d'une oeuvre, d'une vie, d'un quartier, comme parole de l'imaginaire. J'aime la lier avec une autre pratique artistique.

Ce qui m'importe c'est qu'elle soit partagée, lue, écrite, chuchotée en intimité ou clamée en grand festival...et qu'elle reste révélatrice de l'expression de chacun dans sa diversité et sa collectivité.

Mes lieux de travail : écoles, centres de formation, résidences personnes âgées, bibliothèques, maisons de quartier mais aussi bord de Loire, jardins, vignes, musées...à domicile pour les biographies...

Un aperçu sur le blog de Porte-Plume

http://porte-plume.ecriture.over-blog.com



