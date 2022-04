Cloé DARDELET

Après l’obtention de mon BTS Aménagement Paysager en 2006, je me suis tournée vers l’urbanisme et le projet urbain en entreprenant une Licence et un Master à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. Cette double qualification m’a apporté, d’une part, des connaissances théoriques et techniques en paysage ainsi qu’une sensibilisation envers les questions environnementales et paysagères, et d’autre part, une culture et des acquis dans le domaine de l’urbanisme et de la conception urbaine.



Mes compétences :

Urbanisme

Paysage

Infographie