Cloe PRZYLUSKI

Se (re)connecter à son environnement proche, prendre conscience de la nature que l’on peut trouver autour de soi, du milieu dans lequel on vit est un enjeu de taille pour l’éducation à l’environnement.



Par le développement d’ATELIERS SENSORIELS, ARTISTIQUES ET D'ECRITURE CREATIVE, je souhaite montrer qu’une approche plus sensible de notre environnement et de la nature peut non seulement être source de bien-être, mais aussi contribuer au développement d’une société plus écologique, sociale et solidaire.



Ces ateliers sont une invitation à la rencontre de la diversité de notre environnement quotidien naturel ou urbain et à la (re)découverte du patrimoine architectural, culturel, naturel et artistique.



Chacun a un potentiel créatif en lui, qui ne demande qu’à être développé. Mettre ses 5 sens en éveil est la garantie d'une belle expérience de créativité.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Veille

Strategie

Réseaux sociaux

Environnement

Développement durable

Blog

Communication éditoriale

Communication digitale

Communication interne

Économie sociale et solidaire

Rse