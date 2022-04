Nous sommes aujourd'hui distributeur des offres bouygues télécom entreprises par le biais de notre société Philocom. nous intervenons aussi dans le domaine de l'applicatif embarqué sur tablette ou écran tactile, nous pouvons proposer de la vente ou location de solutions dédiées avec ou sans support, avec ou sans analyse et suivi. c'est un produit innovant qui est fourni clé en main. je vous invite à prendre contact au plus vite pour de plus amples renseignements.