Clothilde BECUWE

Au fil de mon parcours, je me suis spécialisée en environnement et sécurité appliqué aux entreprises / industries, puis en gestion des déchets. Aujourd'hui, je conseille mes clients dans un objectifs de valorisation et d'optimisation des prestations afin de vendre des services adaptés et inovants. Je reste également très sensibles aux démarches d'économie des ressources et aux initiatives en faveur du développement durable et de responsabilité sociétale.

Je me tiens à votre disposition pour échanger sur ces thématiques, partager ou élaborer un projet, etc.



Mes compétences :

Développement durable

Déchets

Qualité

Norme ISO 14001

Norme HSE

Amélioration continue

Sécurité

Gestion de projet

Environnement