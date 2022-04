Clothilde HEGLY-VILLEMIN

Je suis formatrice en français langue étrangère à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. A ce titre, j'enseigne le français général, le français juridique, professionnel et le français des affaires. Mes objectifs sont de développer mon activité en offrant un service personnalisé, notamment en français professionnel, domaine dans lequel je suis experte.



COMPETENCES



• Professeur expérimenté et certifié en FLE pour adultes professionnels et particuliers

• Solide expérience en entreprise et en institution, en cours privés individuels et collectifs

• Grande capacité à travailler, interagir et à communiquer efficacement dans un environnement International

• Anglais courant.

• Disponible, réactive, dynamique et créative







Mes compétences :

Gestion de projet

Français sur objectifs spécifiques

Anglais courant

FLE

TICE

Ingénierie pédagogique

Créatif

Fléxibilité et disponibilité

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute

Droit des affaires

Coaching professionnel